Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Bizim iş bitti mi, olmaz mı diye soruyorlar!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdursun, "Nerede bir #EYT’li ile karşılaşsam bizim iş bitti mi, olmaz mı diye soruyorlar! #EmeklilikteYașaTakılanlar umudunuz bitti mi?" diye yazdı
GÜNDEM 13.12.2019, 14:46
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdursun, "#EYT’li kardeşlerim demediği sürece şansınız var! Kime kardeşim dediyse sonunu biliyorsunuz!" dedi.
Ersursun şunları yazdı;
Sosyal Güvenlik Sistemimiz hakkında ilginç bir örnek; Tek gözü protez olan iki vatandaşımızdan birinin gözü kaza sonucu protez ise engel %32, kanser hastalığına bağlı protez ise %42 biri yaşa tabi olmadan emekli olur, diğerinin böyle bir hakkı olmaz! İkisininde tek gözü protez!
Nerede bir #EYT’li ile karşılaşsam bizim iş bitti mi, olmaz mı diye soruyorlar! #EmeklilikteYașaTakılanlar umudunuz bitti mi?
#EYT’li kardeşlerim demediği sürece şansınız var! Kime kardeşim dediyse sonunu biliyorsunuz!
ulusal.com.tr
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