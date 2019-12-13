Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Bizim iş bitti mi, olmaz mı diye soruyorlar!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdursun, "#EYT’li kardeşlerim demediği sürece şansınız var! Kime kardeşim dediyse sonunu biliyorsunuz!" dedi.

Ersursun şunları yazdı;

Sosyal Güvenlik Sistemimiz hakkında ilginç bir örnek; Tek gözü protez olan iki vatandaşımızdan birinin gözü kaza sonucu protez ise engel %32, kanser hastalığına bağlı protez ise %42 biri yaşa tabi olmadan emekli olur, diğerinin böyle bir hakkı olmaz! İkisininde tek gözü protez!

Nerede bir #EYT’li ile karşılaşsam bizim iş bitti mi, olmaz mı diye soruyorlar! #EmeklilikteYașaTakılanlar umudunuz bitti mi?

#EYT’li kardeşlerim demediği sürece şansınız var! Kime kardeşim dediyse sonunu biliyorsunuz!

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