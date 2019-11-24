Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması! "Onlar bugün yasa çıkarsa emekli olmak istemezler"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Yeniçağ TV'de Gülay Tunçel'in sunuculuğunu yaptığı programa konuk oldu.

Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru bilgi verilmediğini söyledi.

Erdursun, "Emekli Sandığına tabi olanlar bugün yasa çıkarsa emekli olmak istemezler. Bu yasa çıkarsa ortalama 700 bin ile 1 milyon kişiyi ilgilendirir. 1 milyon kişinin maliyeti kaç para? Türkiye'de ortalama emekli maaşı bin 600 lira. 1 milyon kişi emekli olsa 1 milyar 600 milyon maliyeti var." dedi.

Özgür Erdursun, şunları belirtti:

"Ülkemizde en önemli sorun işsizlik. Türkiye'deki 4 milyon 559 bin işsiz var ama biz başka veriye baktığımızda rakamlar birbirini tutmuyor. Bugün ülkemizde SSK'lı olmayan, Bağkur'lu olmayan, emekli sandığına tabii olmayan, emekli olmayan ama işsiz olup Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine tabi olan kişi sayısı 11 milyon 139 bin kişi. Genel Sağlık Sigortası'nı ödeyen 2 milyon 492 bin GSS ödüyor, 8 milyon 647 bini devlet karşılıyor. Aslında işsizlik rakamları da bu rakamlar. Çünkü bunlar işsiz olduğu için GSS'ye tabi."

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