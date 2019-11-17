Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması (EYT son durum)

Emeklilikte yaşa takılan EYT'lilerin mitinglerine de katılmış olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü EYT açıklaması ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Erdursun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT lilere yönelik “zamanında emekli olsunlar diyor” zaten EYT zamanında emekli olmak istiyor! Zamanında emeklilik Hakları ellerinden alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT lilere "Tutturmuşlar bir #EYT demesi Halkı yok saymak demektir! Emeklilik yaşı geldiği halde emekli etmediklerinize, Avrupa’da olduğu gibi “emekli olana kadar sosyal vardım verin”! Millet iş bulamıyor, emekli olamıyor, sosyal yardım alamıyor!

Bugün Cumhurbaşkanı EYT için erken emeklilik istemeyin, emekli olduğunuzda yüksek emekli maaşı alın diyor! Biri Cumhurbaşkanına çalıştıkça prim ödendikçe emekli maaşlarının düştüğünü ve emekli olanlara 1000₺ ile 1500₺ arasında emekli maaşı bağlandığını hatırlatsın!

Bugün ülkemizde Aile Sigortası uygulansa hiç kimse emeklilik konusunu konuşmaz! #Eyt #EmeklilikteYașaTakılanlar

#emeklilikteyasatakilanlar 2 kere emekli olacak kadar SSK primi , gelir vergisi ve işsizlik sigortası ödedi. Karşılığında 1000₺ almak için mi bu eziyet...!

Cumhurbaşkanı’nın #EYT örneğinde battı dediği İskandinav ülkelerinin Dünya ekonomisi Norveç 7.sırada: Kişi başına düşen milli gelir: 72,566$, Danimarka 14.sırada: 55,230$ İsveç 16.sırada: 52,147$

Türkiye 10,153$ , kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 76. sırada...!"

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