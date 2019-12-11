Özgür Erdursun'dan o açıklamalara tepki: Doğruyu ifade etmiyorlardır

SMMM/Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "40'lı yaşlarda emeklilik sistemine döneriz diyenlere tepki gösterdi.

Erdursun yaptığı açıklamada, "40’lı yaşlarda emeklilik sistemine geri döneriz diyenler tek kelime ile yalancıdır demek istemiyorum doğruyu ifade etmiyorlardır" dedi.

Açıklama şöyle;

#EYT yasası çıkarsa tekrar 40’lı yaşlarda emeklilik sistemine geri döneriz diyenler tek kelime ile yalancıdır demek istemiyorum doğruyu ifade etmiyorlardır.... 9/91999-30/09/2008 arası sigortalı olanlar 58/60, 1.10.2008 ve sonrası ise 65 yaşında emekli olacak!

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