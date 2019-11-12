Özgür Erdursun'dan önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda Bursada Bugün kanalında önemli açıklamalar yaptı.

Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda en son geçen hafta pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun bir görüşme yaptığını açıkladı.

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle:

"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili hükümetin bu konuda aslında ne yapılacağı çok merak ediliyor ve kafalar, çok karışık. Çünkü, AK Parti kendi içinde 'emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir yasal düzenleme yapalım' şeklinde düşünürken Milliyetçi Hareket Partisi aynı şekilde düşünürken sayın Cumhurbaşkanı, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da çalışma başlattığı halde daha sonra geldiğimiz noktada baktığımızda en son bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama, çok tepki alıyor. Gelinen noktaya bakıldığı zaman anketler yapılıyor. Bütün siyasi partiler, haftalık-aylık anketler yapıyor. Anketlerde de emeklilikte yaşa takılanlar konusu her zamanki gibi o sıcaklığını koruyor. Çünkü, emeklilikte yaşa takılanlar ne olursa olsun yılmayacak bir kitle ve bu da hükümeti biraz daha rahatsız ediyor. 'Bu konuyu kapatalım, artık konuşmayalım' denildiği zaman, konuşulmayacak bir konu değil o yüzden bu konu kapanmıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı sayın Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri, toplantılar yapıyorlar, federasyon kurma çalışmaları var Türkiye'de. Konfederasyon kurmaya da karar verdiler. Kitlenin gücü her geçen gün artıyor ve emeklilikte yaşa takılanlar mağdur olan kitlenin derneğin yanında olması lazım. Dernek ne kadar büyürse, konfederasyon haline gelirse daha da büyük haklar talep etme şansı yakalarlar."

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