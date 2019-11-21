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Özgür Erdursun'dan yeni ve önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Ben ondan yanayım

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda neyden yana olduğunu açıkladı. Çalışma Bakanı Selçuk'un emeklilikte yaşa takılan kişi sayısını bile bilmediğini ifade eden Erdursun, önemli değerlendirmelerde bulundu

GÜNDEM 21.11.2019, 10:51
Özgür Erdursun'dan yeni ve önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Ben ondan yanayım

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda yeni ve önemli bir açıklama yaptı.

Erdursun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un EYT'li sayısını bile bilmediğini söyledi.

Özgür Erdursun, şunları aktardı:

"Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatında sorunlara çözümler sunmamız gerekiyor, ben sorunları konuşmak yerine çözüm önerilerinin konuşulmasından yanayım! 

Çalışma Bakanı, EYT'li sayısını bile bilmiyor! 

Sorunları tam bilmeyen çözüm üretemez..."

ulusal.com.tr

#özgür erdursun #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #Zehra Zümrüt Selçuk #çalışma bakanı
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