Özgür Erdursun'dan yeni ve önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Ben ondan yanayım

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda yeni ve önemli bir açıklama yaptı.

Erdursun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un EYT'li sayısını bile bilmediğini söyledi.

Özgür Erdursun, şunları aktardı:

"Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatında sorunlara çözümler sunmamız gerekiyor, ben sorunları konuşmak yerine çözüm önerilerinin konuşulmasından yanayım!

Çalışma Bakanı, EYT'li sayısını bile bilmiyor!

Sorunları tam bilmeyen çözüm üretemez..."

ulusal.com.tr