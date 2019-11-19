Özgür Erdursun'dan son açıklama! Hükümetin EYT açıklamasına yanıt verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." açıklamalarına tepki geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Sayın Bakan bende 20 yıldır #EmeklilikteYasaTakılanlar’a verilmeyen emekli emekli maaşlarını en az 10 kere analiz ediyorum, her türlü kombinasyonu yapıyorum işin içinden çıkamıyorum!" dedi.

Erdursun, "Asgari ücretin 2.020₺ olduğu ülkemizde, 1.000₺’nin altında emekli maaşı kalmadı açıklamasına sevinmelimiyiz, üzülmeliyiz! Bugün #EYT yasası çıkarsa ülke ekonomisi bu yükü kaldıramaz söyleminde olanlar, Cumhurbaşkanı çıksa dese ki #EYT yasasını çıkartıyoruz, bu durumda olanlar hemen çark ederler ve #EYT hemen çıkmalı söyleminde bulunurlar!" ifadelerini kullandı.

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