CHP'den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir parti kuracağını duyurdu. Yeni oluşumunu tanıtmak için "Hepimiz Buradayız" sloganıyla Ankara bir etkinlik düzenleyen Yılmaz, partisinin yol haritasını açıkladı.

CHP'den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir parti kuracağını açıkladı.



Yılmaz yeni oluşuma ilişkin "Hepimiz Buradayız" sloganıyla Ankara'da bir etkinlik düzenledi.



Yılmaz, kuracağı partinin yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.



Yılmaz'ın hedefinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de vardı.



Aynı zamanda emekli bir büyükelçi olan Yılmaz, dış politikaya ilişkin de görüşlerini paylaşatı.





ulusal.com.tr