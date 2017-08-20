Paraşütçüler şehit Eren Bülbül için havalandı.
Erzincan'da Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü yarışması düzenledi. 9 ilden 23 yarışmacının katıldığı karşılaşmalarda sporcular Yaylabaşı Beldesi'ndeki belirlenen hedeflere ulaşmaya çalıştı.
Yarışmaya katılan sporcular, Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül tişörtü giydi, Bülbül için havalandı.
THK pilotu Ali Zaimoğlu yaklaşık 500 metre yükseklikte "İyi ki varsın Eren" diyerek Şehit Eren Bülbül'ü andı.
ulusal.com.tr
İyi ki varsın Eren... Bu ses bu kez Erzincan'dan yükseldi... Türk Hava Kurumu kentte yamaç paraşütü yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan sporcular "Eren Bülbül" yazılı tişörtler giydi, Eren için gökyüzünde süzüldü.
Paraşütçüler şehit Eren Bülbül için havalandı.
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