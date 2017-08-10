AKP'nin teşkilatlarda yenilenmeye gitmesi, CHP'nin ise yöneticilerine verdiği "sahaya inin" talimatı Ankara kulislerinde "Erken seçim" tartışmasına hız kazandırdı. AKP kurmayları ise gündemlerinde erken seçim olmadığını savunuyor

AKP lideri Erdoğan'ın Orta Karadeniz gezileri ve peş peşe verdiği yenilenme mesajları…



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını Ankara'da toplaması ve "sahaya inin" talimatı…



AKP ve CHP'deki faaliyetler Ankara kulislerini hareketlendirdi. "Erken seçim mi geliyor?" tartışmaları hız kazandı.



Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Giresun ve Rize gezilerine dikkat çekti. Erdoğan'ın erken seçim testleri yaptığını belirten Özçelik, AKP liderinin genellikle seçim dönemleri kampanyaya Doğu Karadeniz'den başladığının altını çizdi.



Özçelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanlarını Ankara'ya çağırarak "Bu seçim ölüm kalım" mesajı verdiğini söyledi.



Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de köşesinde Erdoğan'ın kürsüdeyken 2019'u işaret ettiğini ancak, parti teşkilatlarını 2018'da seçim olacakmış gibi hazırladığını ifade etti.



Yine Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi de erken seçim tartışmalarına değindi.



Erdoğan'ın bu sözlerine vurgu yapan Selvi, Saadet Partisi'nin AKP'nin oylarını alabileceğini savundu, "Çünkü bu seçimde yüzde 1 dahi hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı.



AKP'li kurmaylar ise erken seçim iddialarını yalandı.



ulusal.com.tr