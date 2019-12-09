Pelin Gündeş Bakır AK Parti'den ihraç edildi! Pelin Gündeş Bakır kimdir?

AK Parti'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı.

Pelin Gündeş Bakır kimdir?

13 Mart 1972'de İstanbul'da doğdu. Anne adı Maral, baba adı Erhan'dır.

İngiltere'de inşaat mühendisliği alanında Imperial College'dan Diploma (DIC) ve yine Londra Üniversitesi Imperial College'da beton yapılar dalında master (MSc) dereceleri aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Belçika'da Leuven Üniversitesinde post-doktora yaptı.

ABD'de FEMA'dan afet yönetimi ve deprem konularında eğitim aldı.

İTÜ'de Deprem ve Yapı Mühendisliği dallarında 2004'te doçent, yine İstanbul Teknik Üniversitesinde 2010 yılında profesör oldu.



70'in üstünde bilimsel eseri bulunmaktadır.

Avrupa ve Amerika'da 4 bilim dergisinin Editörler Kurulu Üyesi ve 20 bilim dergisinin Hakem Kurulu Üyesidir.

İTÜ'nün yanı sıra Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde ders verdi.

2009'da deprem hasarının azaltılması konusunda FABED Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü aldı.

24. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listesinden Kayseri Milletvekili seçildi.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Gündeş Bakır, evli ve 3 çocuk annesidir.