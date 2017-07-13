FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de örgüt adına faaliyet gösteren ve Pensilvanya'ya parça parça altın sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen sanıklar hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de örgüt adına faaliyet gösteren ve Pensilvanya'ya parça parça altın sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen sanıklar hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 2 sanık ve avukatları katıldı.



Tanık Y.Ç. Mehmet Eldem'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanında yaklaşık 14 yıl çalıştıktan sonra 2016 yılının şubat ayında ayrıldığını, dosyada ifade edilen olaylarla ilgili çok ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını belirtti.



Y.Ç. patronu olan Mehmet Eldem'in "kuyumcu dükkanının her şeyinden sanık Ahmet İ'nin sorumlu olduğunu" söylemesinin ardından ortadan kaybolduğunu beyan etti.



Eldem'in FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğunu aktaran Y.Ç. bir gün dükkanda arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde, "Bank Asya'yı kaptırmayalım, bununla ilgili direnelim." şeklinde konuşmalar yaptığına şahitlik ettiğini kaydetti.



Tanık Y.Ç, çalıştığı iş yerinden ayrılmadan kısa bir süre önce bin gram altının kaybolduğunu öğrendiğini ancak konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda Semih S, Ahmet İ. ve Furkan Ç'yi gözaltına almış, 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.



Operasyonda aranan firari şüphelilerden Mehmet Eldem'e ait Eldem Kuyumculuk isimli iş yerinde de yüklü miktarda has altın ele geçirilmiş, tutuklanan 3 zanlının örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'ya parça parça altın sevkiyatı yaptığı iddia edilmişti.



Tutuklu sanıklar, 11 Ocak 2017'deki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.