Pentagon: Kasım Sülemani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonun Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapıldığını ifade eden Pentagon, Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu tuttu.

Açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." iddiası yer aldı.

ABD Başkanı Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağı paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymani'nin öldürülmesini Iraklıların sokakta dans ederek kutladığını iddia etti.

ulusal.com.tr