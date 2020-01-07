Perinçek'e hakaret cezasız kalmadı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ve Vatan Partisi'ne sosyal medya üzerinden hakaret eden kişilere cezalar gelmeye devam ediyor.



Açıkistihbarat isimli sitenin yöneticisi olduğu söyleyen ve Perinçek'e hakaret eden Fatma Sibel Yüksek 2 ay 27 gün hapis cezası aldı.



Cezayı Vatan Partisi'nin avukatı İbrahim Erdoğan duyurdu.



İşte o ceza ve gerekçesi: