Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Batı Akdeniz turunun son ayağı olan Antalya'da konuştu. Perinçek, 15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbe girişiminin, Türk Ordusu tarafından ezilmesinin, Türkiye'nin emperyalizmle mücadele tarihinin bir parçası olduğunu söyledi. Perinçek, bozguna uğratılan darbe girişiminin, yurtta barış, vatan bütünlüğü ve irticaya karşı çok önemli bir zafer olduğunu vurguladı.

Önce Alanya, sonra Burdur, ardından Isparta ve en son Antalya'da aynı gerçeği haykırdı. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, bir dizi konferans etkinliği için Batı Akdeniz turundaydı.



Perinçek, son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalara değindi. Perinçek, "15 Temmuz'u Atatürk'e karşı yığmak, Atatürk ile 15 Temmuz'u karşı karşıya getirmek vahim bir yanlış" dedi.



Vatan Partisi Lideri, meseleye nasıl bakılması gerektiğini işte bu sözlerle anlattı:



"Kıyaslamak diye bir şey değil. O da bizim, bu da bizim. O da bizim bu da bizim. Yani İstiklal Savaşı bizim, 15 Temmuz bizim değil, AKP'nin. Hayır. İstiklal Savaşı da bizim. 15 Temmuz 2016 Amerikancı FETÖ'cü darbenin ezilmesi de bizim. Çünkü o darbe ezilmeseydi, Türkiye FETÖ'cülerin PKK'nın ve onlarla işbirliği yapanların, Amerika'nın yönetimi altına girecekti."



Yapılan vahim hatanın, kişileri nerelere savuracağı konusunda da uyarılarda bulundu.



Vatan Partisi Lideri, darbe girişiminin bozguna uğratılmasının, 3 temel noıktada neden başarı olduğunu açıkladı.



Haber-Kamera: Devrim Aşkın Karasoy​

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