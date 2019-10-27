Perinçek ve Kabayev görüştü

Uluslararası İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Başkanı Marat Kabayev,Türkiye'deki ekonomik işbirliği temaslarını sürdürüyor.

Görev Holding ve Merkez Rusya Yatırım Konseyi'nin İstanbuldaki toplantısına katılan Kabayev, daha sonra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü.

İstanbul'da yapılan toplantıya Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen de katıldı.

Görüşmeyi değerlendiren Kabayev, Rusya ve Türkiye arasında ekonomik işbirliği yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını açıkladı.

2 ülke arasında birlik vurgusu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, görüşmenin olumlu ve verimli olduğunu söyledi.



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