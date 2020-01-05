Perinçek: Yeni dönemin gerçeği Türkiye gemisi, Türkiye ittifakı
“Bizler şanslıyız, Türkiye’de devrimi gören insanlar olacağız...” Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, bu sözlerle seslendi İzmir kurultayında delegelere. “Yeni dönemin gerçeğinin Türkiye ittifakı” olduğunu vurgulayan Perinçek, “50 yıldır söylemediklerimizi söylüyoruz. Demiri tavında döveceğimiz bir dönem geldik. Program, strateji ve doğru siyasetleri ile Türkiye’yi yönetmeye talibiz” dedi.
GÜNDEM 05.01.2020, 16:04
Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı 11’inci Olağan Soner Polat Kurultayı'nı yaptı.
Kurultaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek, yeni dönemin gerçeğinin Türkiye gemisi, Türkiye ittifakı olduğunu söyledi.
Atlantik çağının bittiği ve Asya çağının başladığı ifade eden Perinçek, Vatan Partisi’nin 50 yıldır güç biriktirdiğini belirtti.
Vatan Partisi Lideri, Kasım Süleymani cinayeti ve Doğu Akdeniz’deki saflaşma ile ilgili de konuştu. “Kasım Süleymani hepimizin şehididir” dedi.
Perinçek, Doğu Akdeniz’deki cepheleşmenin Karadeniz’den Umman Denizi’ne kadar aynı olduğunu vurguladı.
ulusal.com.tr
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