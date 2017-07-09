Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, davetli olarak gittiği İran'da temaslarına başladı. Ziyaretin ilk gününde bölgede etkili diplomatik isimlerden Eski Erbil Başkonsolosu Seyyid Hüseyni ile bir araya gelindi. Ziyaretin hedefinin ikinci İsrail projesine karşı Batı Asya'da Birlik olduğu açıklandı.

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek İran temaslarına başladı.



Ziyaretin ilk gününde bölgede etkili diplomatik isimlerden olan Eski Erbil Başkonsolosu Seyyid Hüseyni ile bir araya gelindi.



Görüşmede, 25 Eylülde yapılacağı açıklanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bağımsızlık Referandumu'nun Türkiye, İran ve bölge ülkeleri açısından doğuracağı tehditler ele alındı.



Perinçek görüşmede, kurulmak istenen devletin Kürdistan değil İkinci İsrail olduğunu dile getirdi. Yeni İsrail'in İran’a ve Türkiyeye komşu olacağına dikkat çeken Perinçek, bu projenin bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü açısından tehlikeli olduğunu da söyledi.



Uzun süre İran’ın Erbil Başkonsolosluğu'nu yürüten ve hala İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Seyyid Hüseyni ise Vatan Partisinin bölgedeki etkin yapıcı siyasetlerine dikkat çekti.



Hüseyni "Vatan Partisi'nin Suriye'de kanın durması için harcadığı emeklerin boşuna olmadığını biliyoruz" diye konuştu.



Sözde Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu ile Amerika'nın planlarına cepheden karşı olduklarını dile getiren Hüseyni, İran ve Türkiye'nin yanı sıra diğer bölge ülkelerinin de birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.



ulusal.com.tr