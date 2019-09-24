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Peş peşe terör operasyonu

FETÖ operasyonları peş peşe geldi. Deniz ve Sahil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu yapıldı. 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Peş peşe terör operasyonu

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde örgüt mensubu olduğu iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 20 kişiden 7'sinin aktif olarak çalıştığı belirtildi.

Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığın'da da gözaltılar var. Komutanlıkta örgütle iletişim kurduğu iddia edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 26 kişi gözaltına alındı.

Sınav sorularını sızdıranlar da mercek altında. FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması kapsamında soruşturma başlatıldı. Operasyon Ankara dahil 20 ili kapsıyor.

Sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edilen ve sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen 40 kişi için yakalama kararı verildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #fetö
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