Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanan ve Türkiye ile Almanya arasında krize neden olan Peter Frank Steudtner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Steudtner ifadesinde, Büyükada'daki toplantıya katılacağından Almanya Konsolosluğu'nun bilgisi olduğunu ve toplantıda FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'tan konuşulduğunu anlattı.

Ankara-Berlin hattında tansiyonu yükselten Büyükada'da gözlatına alınan Almanya vatandaşı Peter Steudtner'in tutuklanmasıydı.



Ajanlıkla suçlanan Steudtner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadeside çalıştığı sivil toplum örgütlerinden bahseden Steudtner, kendine yöneltilen suçlamaları reddetti. Alman Konsolosluğu'nun Büyükada'daki toplantıya katıldığında haberdar olduğunu söyledi.



Tutuklanan Alman Vatandaşı: ALMANYA BİLİYORDU

Benim Türkiye'ye girişimden nerede kalacağıma kadar İstanbul'daki Alman temsilciliğinin bilgisi vardır. Zira bizde kullanılan Elepant isimli program sayesinde otomatik olarak yurttan çıkışımız ve başka ülkeye girişimiz konsolosluk tarafından takip edilebiliyor. Bu program ziyaret ettiğimiz ülkelerde başımıza olumsuz bir durum gelmesi durumunda bununla temsilciliğin ilgilenebilmesi ve aileme haber verilmesi için dizayn edilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Söz konusu formda, Türkiye'de ziyaret edeceğim yerler ve iletişim bilgilerim bulunmaktadır. Bu sebeple benim gizli olarak toplantıya katılmam söz konusu dahi değildir.



Steudtner, Bylock kullanmadığını ama Büyükada'daki toplantıda FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'tan bahsedildiğini anlattı.



Peter Steudtner: BYLOCK KONUŞULDU

Toplantı sırasında ByLock isimli programdan bahsedildi. Ama benim bu konuda bilgim yoktu ve bana bilgi verilmedi. (...) Soy adını hatırlayamadığım Ahmet isimli şahıs ile toplantı arasında bloklanan ve yasaklanan sitelere erişimi ile ilgili bana sorular sorduğunu ve konuştuğumuzu hatırlıyorum. Soy ismini hatırlamadığım Ahmet isimli çevirmen kendi başına ByLock ifadelerini kullanarak katılımcılara bir şeyler söylediğini fark ettim. Toplantıdaki kişiler arasında ByLock isimli program hakkında konuştuklarını fark ettim fakat bu soruları bana çevirmediler. Kendi aralarında Türkçe konuştular. Bu konuda çevirmen ve konuşmacılar arasında tartışma oldu.



Peter Steudtner, Türkiye ve Almanya'da faaliyet gösteren FETÖ, PKK, DHKP/C gibi terör örgütleri ile bir bağlantısının olmadığını savundu.





ulusal.com.tr