Ham petrol fiyatları 7 Haziran`dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Brent Petrol, 7 Haziran'dan beri ilk kez 50 doların üzerine çıktı ve saat 15:14 civarında varil başına 50.01 dolardan işlem gördü.



ABD'de ham Petrol ve benzin stokları, geçtiğimiz hafta düşerek küresel aşırı arz endişelerini yatıştırdı.



Bir ayı aşkın süredir 50 doların altında işlem gören Brent Petrolü, ABD, Nijerya ve Libya'da arz artarken OPEC'in üretim kısıtlamalarındaki uyumun azalmasıyla ayı piyasasına girmişti.



OPEC ve üye olmayan diğer ülkeler, önümüzdeki günlerde St. Petersburg'da üretim kısıtlaması anlaşmasındaki uyumu ve anlaşmanın etkililiğini görüşmek üzere toplanacak.