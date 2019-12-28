Pevrul Kavlak metal işçilerinin yol haritasını açıkladı

Yemekhanede protestolar, vardiya giriş çıkışlarında basın açıklamaları ve mitingler... Metal işçileri işverene üretimden gelen gücünü göstermeye hazırlanıyor.



Yaklaşık 120 bin metal işçisinin 2019-2021 yıllarında alacağı zam oranlarında anlaşma sağlanamamıştı. Görüşmelerde işçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası yüzde 26,28 zam talep etti. İşvereni temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ise işçinin bu talebine yüzde 6,05 ile karşılık verdi.



Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine devreye arabulucu girdi. 25 Aralık’ta arabulucu eşliğinde yapılan ilk toplantıda da taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı.



Görüşmeler sürerken binlerce metal işçisi işverene uyarı eylemlerine fabrikalarda başladı. İşçiler önce vardiya giriş çıkışlarında yürüyüş düzenledi, ardından fazla mesaileri kaldırdı.



İşçinin yeni yol haritasını Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Ulusal Kanal ekranlarından açıkladı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Kapaklı Şubesi’nin genel kurulunda konuşan Kavlak, 3 Ocak’tan itibaren eylemlerin dozajının arttırılacağını ilan etti.



İşçiler fabrikalarda başlayan eylemleri daha sonra alanlara da taşıyacak.







ulusal.com.tr