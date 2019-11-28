Peygamber olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu ile ilgili flaş açıklamalar!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, peygamber olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Reyhan, şunları belirtti:

"Peygamber olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu'nun cenazesine binlerce kişi katılmış.

Nasıl olur da FETÖ'nün, Adnan Oktar'ın, Evrenesoğlu'nun, Kuytul'un, Süleymancıların ve diğer bezirgânların peşine insanlarımız takılır?

Atatürk'ü tekrar tekrar keşfetmeliyiz.

Vahiy aldığını söyleyen şarlatan Evrenesoğlu haklı olarak din dışı ilan edilirken "bana yazdırıldı" diyen Said-i Nursi hâlen itibar görüyor.

Kılıçdaroğlu bile Nursi kitaplarının toplatılmasını AYM'ye taşıdı.

Üstelik FETÖ'yü doğuran öğreti..."

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