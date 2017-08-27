Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Deprem oldu
SON DAKİKA: Deprem oldu
Bu yanlışı yapmayın
Bu yanlışı yapmayın

Pikeden uyuşturucu çıktı

İstanbul'da uluslarası kargo merkezine baskın düzenleyen Gümrük muhafaza ekipleri, Brezilya'dan gönderilen bir paketin içindeki pikeye serpilmiş, 1 kilo kokain ele geçirildi. Kargoyu adrese postalayan ekipler, teslim alan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pikeden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucuyu pikeye emdirdiler, sonra da kargolayıp Brezilya'dan İstanbul'a gönderdiler. 

Yurtdışı bağlantılı uyuşturucu tacirleri yakalanmamak için akla hayale gelmeyecek yollar deniyor. 

Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemini Gümrük Muhafaza Ekipleri ortaya çıkardı. Uluslararası bir kargo şirketine baskın düzenleyen ekipler, yurtdışından gelen kargoları incelemeye aldı.

Dedektör köpeklerin tepki gösterdiği bir koliyi açan ekipler, poşetlenmiş halde bir pike buldu. İlk bakışta normal gibi görünen pikenin üzerinden 1 kilo kokain çıktı. 

Brezilya'dan kargolanan pikeye 1 kilo kokainin sulandırılarak emridirildiği belirlendi. Bu aşamadan sonra devreye savcılık girdi. 

Paket usulüne uygun olarak alıcısına teslim edildikten sonra ekipler 2 kişiyi kimlik kontrolünde kargoyu teslim alan bir kişiyi de evinde gözaltına aldı. 

Sorguları tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Gümrük Muhafaza
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
IŞİD, ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı
Sonraki Haber
Beşiktaş'tan Vida açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.