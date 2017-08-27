İstanbul'da uluslarası kargo merkezine baskın düzenleyen Gümrük muhafaza ekipleri, Brezilya'dan gönderilen bir paketin içindeki pikeye serpilmiş, 1 kilo kokain ele geçirildi. Kargoyu adrese postalayan ekipler, teslim alan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu pikeye emdirdiler, sonra da kargolayıp Brezilya'dan İstanbul'a gönderdiler.



Yurtdışı bağlantılı uyuşturucu tacirleri yakalanmamak için akla hayale gelmeyecek yollar deniyor.



Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemini Gümrük Muhafaza Ekipleri ortaya çıkardı. Uluslararası bir kargo şirketine baskın düzenleyen ekipler, yurtdışından gelen kargoları incelemeye aldı.



Dedektör köpeklerin tepki gösterdiği bir koliyi açan ekipler, poşetlenmiş halde bir pike buldu. İlk bakışta normal gibi görünen pikenin üzerinden 1 kilo kokain çıktı.



Brezilya'dan kargolanan pikeye 1 kilo kokainin sulandırılarak emridirildiği belirlendi. Bu aşamadan sonra devreye savcılık girdi.



Paket usulüne uygun olarak alıcısına teslim edildikten sonra ekipler 2 kişiyi kimlik kontrolünde kargoyu teslim alan bir kişiyi de evinde gözaltına aldı.



Sorguları tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





ulusal.com.tr