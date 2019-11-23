Pınar Gül: Şiddet sadece fiziki değil
Cumhuriyet Kadınları Derneği, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için Ankara'da söyleşi düzenledi. Söyleşide, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğu vurgulandı, şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna değinildi. Mamak müftüsünün de katıldığı etkinlikte kadının İslam’daki yeri de anlatıldı
Kadına şiddete karşı bir araya geldiler. Sorunlar masaya yatırıldı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ankara’da "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" isimli bir söyleşi düzenledi. Söyleşi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapıldı.
Söyleşi, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül şiddetin sadece fiziksel olmadığını söyledi.
Söyleşide son dönemlerde çokça tartışılan cumhuriyet kadını konusuna da değinildi.
Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Ilıkkan, İslamın kadına verdiği değeri anlattı.
Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nden Avukat Zeynep Tepegöz de söyleşide konuştu. Tepegöz, şiddettin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür, Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve Talat Paşa Komitesi Başkanı Emekli Tümgeneral Ali Erdinç de söyleşiye katılanlar arasında yer aldı.
ulusal.com.tr
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