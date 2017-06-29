3 yılda annelerin çağrısıyla 638 terörist PKK'dan kaçarak teslim oldu. Önce Diyarbakır'da annelerin eylemi ardından "evine dön artık yavrum" projesi... Ev ev ziyaret edildi, ailelerden çocuklarını ikna etmeleri istendi. Teslim olan çocuklar da çarpıcı ifadelerde verdi.

Önce anneler Diyarbakır Maydanı'ndan çocuklara çağrı yaptı. Ardından uzmanlardan oluşan özel ekip, kapı kapı dolaşıp, ailelere PKK’nın gerçek yüzünü anlattı. Son 3 yılda, annelerinin çağrısına uyan 638 terörist, eve döndü.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, "Evine dön artık yavrum" projesi kapsamında istihbarat birimlerince adları ve adresleri bilinen 850 teröristin aileleri ziyaret edildi. Aralarında terör uzmanı ile profesör, tarihçi, psikolog ile Arapça, Kürtçe ve Zazaca bilen tercümanlar, ailelere PKK'nın gerçek yüzünü anlattı.



Ailelere teslim olan PKK'lıların videosu ve çatışma sonrası çekilen görüntüler izletildi.



"HAYATIMIN EN KARANLIK NOKTASI"



638 terörist örgütten kaçarak canlarını kurtardı. Güvenlik güçlerine teslim olanlar çarpıcı itiraflarda bulundu.



21 yaşındaki K.A., "PKK'nın Kürtlerin hakları için dağda olduğunu düşünüyordum. Kandil'e gidince fikrim değişti. Ailemin de iknası örgütten kaçmamı hızlandırdı. Orada geçirdiğim 19 ay hayatımın en karanlık noktası" ifadelerini kullandı.



"ÇARESİZ KALDIĞIMI ANLADIM"



Şırnaklı 22 yaşındaki S.B. "İstanbul'da okurken örgüte katıldım. Kendimi Kuzey Irak'ta mağarada buldum. 12 yaşında küçük kız çocuklarını görünce, ne kadar aptal, bir o kadar da çaresizlik içinde olduğumu anladım" dedi.



İZMİRLİ S. TECAVÜZE UĞRADI



19 yaşındaki D.M., "Ölmeden döndüm. Keşke benimle giden İzmirli S. de dönebilseydi. Ama o uğradığı tecavüz sonunda, 'Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi' diyerek kendini kayalıklardan attı" diye konuştu.



30 yaşında Z.C., "Kandil'i kazsalar, her karışında Kürt gençlerinin kemikleri fışkırır. Yaz mevsiminde 'suya kapıldı, kayadan düştü', kışın ise 'çığ düştü, yıldırım çarptı' yalanlarıyla infaz ve intiharları sistem haline getirmişler. Kardeşimin geçen yıl tıp fakültesini dereceyle kazandığı öğrendiğimde inanamadım. Devlet onu okutmaz sanıyordum. Meğerse devlet yurdunda kalıyormuş, her türlü imkânı varmış. Kardeşim bana fotoğraflarını yolladı. O gün menüde pilav, fırında tavuk, cacık ve tatlısı vardı. Ben onların tadını unutmuştum. 7 ay boyunca bulgur lapası yedim. Fotoğrafları görünce, annem de 'Dön' deyince devletime sığındım. 48 ay dağda kaldım, şimdi 48 ay bir okulda hizmetli olarak devletime hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.



Oluşturulan özel ekip, çocukları örgütte olan 750 ailenin daha kapısını çalmaya hazırlanıyor.



Ayrıca 3 yılda 324 terörist örgütte gördüğü fiziksel şiddet ve cinsel tacizden, 585 terörist de örgütün fiziksel ve lojistik gücü kalmadığı gerekçesiyle teslim oldu.

