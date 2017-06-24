Terör örgütü PKK çizgisindeki Halkların Demokratik Kongresi adlı çatı örgüt CHP'nin eylemine destek için İstanbul'da yürüyüş yaptı. "Demirtaş'a özgürlük", "Figen Yüksekdağ’a özgürlük" dövizleri ile yürüyen grup Maçka Parkı'nda CHP'lilerle buluştu. HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, parkta yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla neredeyse bire bir aynı ifadeler kullandı.

Bu fotoğraf kareleri, PKK çizgisindeki Halkların Demokratik Kongresi adlı çatı örgütün yürüyüşünden. HDK, Kılıçdaroğlu'na destek için İstanbul'da yürüyüş yaptı.











Yürüyüş, Beşiktaş Kartal Meydanı'ndan başladı. Ellerinde "Demirtaş'a özgürlük", "Figen Yüksekdağ’a özgürlük" dövizleri taşıyan grup Maçka Parkı'na doğru yürüdü. Grup parkta CHP'lilerle buluştu.



HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın da katıldığı yürüyüşte "Herkes için adalet" pankartı açıldı.







Maçka Parkı'nda konuşan HDP'li İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın ifadelerinin Kılıçdaroğlu'nun "adalet yürüyüşü"nü başlatırken yaptığı açıklamayla benzerliği dikkat çekti. Ataş, 20 Temmuz’dan beri Türkiye’nin adeta açık cezaevine dönüştüğünü öne sürdü.



Ataş, "Gazeteciler tutuklandı, gazeteler, televizyonlar, dergiler kapatıldı. Aydınlara, akademisyenlere yönelik tutuklama faaliyetleri gerçekleştirildi bu ülkenin milletvekilleri tutuklandı" diye konuştu.







HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'dan da CHP'nin yürüyüşüne destek açıklaması geldi. Cezaevinden yazılı açıklamalarla sorulara yanıt veren Yüksekdağ, "yürüyüşü sürdürmelerini dilerim" dedi ve desteklerini açıkladı.



"CHP YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK: CHP demokrasi cephesi beklentileri karşısında nasıl bir rol oynayacağı da son dönemde geliştirdiği “Adalet Yürüyüşü” tavrını sürdürüp sürdürmemesine bağlı. Demokrasinin kazanılması için sergilenen her çaba ve hareketi destekleriz. Dilerim Kılıçdaroğlu yürüyüşünün son durağı Maltepe olmaz. Zira asıl mesele Maltepe’nin öncesi ve Maltepe’nin ötesi."



ulusal.com.tr



