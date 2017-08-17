Terör örgütü PKK'nın liderlerinden Cemil Bayık, CHP'ye ittifak çağrısı yaptı, "Asgari bir programda cephe oluşturulması" gerektiğini söyledi. Bayık, CHP ve PKK cephesinin karşındaki gücün "Erdoğan, Bahçeli ve Perinçek" olduğunu söyledi. PKK'lı Bayık, CHP ve HDP'nin başlattığı Adalet nöbetlerine de övgüler dizdi.

PKK, CHP'ye bir kez daha ittifak çağrısı yaptı, Erdoğan-Bahçeli ve Perinçek’i karşısına aldı.



Bölücü terör örgütü PKK'nın liderlerinden Cemil Bayık, "Erdoğan, Bahçeli ve Perinçek'in faşist bir cephe" oluşturduğunu öne sürdü, buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.



CHP'nin zaman zaman ikircikli tavırlar sergilediğini ifade eden PKK'lı Bayık'a göre, Ana Muhalefet partisi eleştirilerek kendi cephelerine getirilmeli.



CHP ve FETÖ'yle aynı ifadeyi kullanarak 15 Temmuz darbe girişiminin "Kontrollü" olduğunu ileri süren PKK lideri, "AKP darbeyi önceden haber alıp bunu kendi çıkarı için bir girişime dönüştürmüştür" ifadesini kullandı.



PKK'lı Cemil Bayık, CHP ve HDP'nin başlattığı Adalet eylemlerini de övgüler dizdi, "Halkla bu yönlü buluşulması, mücadele duyarlılığını arttıran tutumlar içine girilmesi önemlidir" diye konuştu.



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