PKK'dan kaçış sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Üzerindeki baskı artan terör örgütü PKK/YPG dağılıyor. Örgütten kaçan 2 terörist Suruç Hudut Karakolu'na gelerek teslim oldu.
GÜNDEM 10.12.2019, 19:55
Teslim olan kadın terörist örgüt içindeki dağılmayı, sözde yönetim kadrosunun üzerindeki baskıyı böyle anlatmıştı.
Barış Pınarı Harekatı ile bölgede iyice güç kaybeden PKK/YPG'den kaçan teröristler Türk ordusuna sığınıyor.
Suriye'nin kuzeyinde örgütten kaçan 2 terörist Suruç'taki hudut karakoluna geldi.
Silah ve mühimmatlarını güvenlik güçlerine teslim eden teröristler, mehmetçiğin koruması altına alındı.
Örgütten kaçarak teslim olan teröristlerin gördüğü güvenli muamele ile çağrıların PKK'dan kaçmaya çalışanları cesaretlendirdiği belirtiliyor.
ulusal.com.tr
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