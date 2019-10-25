PKK elebaşı Ok: CHP verilen desteği çabuk unuttu

Hem Amerika'ya hem CHP'ye eleştirisi vardı. Kendilerini yanlız bırakmalarından yakındı.

Türkiye'nin Suriye kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, PKK'nın devlet kurma hayalini çöpe attı.

Büyük hezimetin ardından konuşan PKK elebaşı Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etti. ABD'nin sözlerini tutmadığını söyledi.

AMERİKA'YA TEPKİ

Ok, "Güvenli bölge oluşturulacaktı. Ancak bundan bir anda geri adım attılar. Hava sahasını Türk devletine kapatabilirlerdi. Eğer öyle olmuş olsaydı durum daha değişik olacaktı" dedi.

CHP'YE TEPKİ

Elebaşı Ok, Meclis'te görüşülen tezkereye CHP'nin evet vermesini de eleştirdi. Seçimlerdeki CHP-HDP ittifakını hatırlattı.

Ok, "Herkes tutumunda kararlı olmalı. Güç birliği yapılmalı. Ancak CHP bu savaşa karşı durmadı. CHP İstanbul, Mersin, Adana gibi yerleri HDP sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

ulusal.com.tr