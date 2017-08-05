PKK'lı teröristlere verdiği destekle bilinen Belçika'nın Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı. "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum" diyen Demir, İslamiyetin Türk toplumu üzerindeki etkisinin arttığını da savundu

Zuhal Demir... Belçika'da aşırı sağcı Flaman İttifakı Partisi üyesi ve Federal Parlamento Üyesi... Şubat ayında Elke Sleur'ün istifası ile boşalan Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu devlet bakanlığı görevine getirildi.



Kamuoyunda terör örgütü PKK'ya verdiği destekle tanınan Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkmak için harekete geçti.







Demir'in vatandaşlıktan çıkma gerekçesi ise dikkat çekici. "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum" diyen Demir "İslamiyetin Türk toplumu üzerindeki etkisinin arttığını, kadın ve azınlıkların haklarının azaldığını, demokrasinin de gerilediğini" savundu.



Belçika doğumlu olan Demir "Türkiye’de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr