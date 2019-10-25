PKK'lı terörist Mazlum Kobani kimdir?

PKK'lı "Şahin Cilo, Mazlum Kobani" kod adlarıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin, Amerika'nın destek verdiği biri isim. Terörist Şahin, ABD’lilerin Suriye’de PKK işgalindeki bölgeye gelip görüştüğü isimlerin başında geliyor. Amerikalılar tarafından general olarak tabir edliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da görüştüğü Şahin, aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri'nin askeri elebaşı.

1967 Afrin doğumlu olan terörist, PKK'ya 1990 yılında katıldı. Suriye'de bulunduğu 19 yıl boyunca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde idari işler yardımcısıydı. Şahin, PKK elebaşısı Öcalan'ın 'manevi oğlu' olarak dabiliniyor.

Suriye devleti tarafından 5 kez hapse atıldı ve 2009 yılına kadar zamanın büyük bölümünü hapiste geçirdi. Suriye'deki iç savaş sırasında terör örgütünün sözde saldırı gücü HPG'nin başına geçti. 2014 yılına gelindiğinde Washington yönetiminin bölgede temas kurduğu bir aktör oldu.

"Mazlum Kobani" kod adlı Şahin, 1997-2003 yılları arasında da örgütün Avrupa sorumlularından biriydi.

1996'da örgütün sözde Hakkari/Şemdinli sorumlusu oldu. Hakkari'de onun emriyle kanlı saldırılar düzenlendi. 22 Ağustos ve 8 Kasım tarihlerinde Şemdinli ve Çukurca'da roketatarlı saldırılar planlanmış her iki olayda 22 kişi şehit olmuştu.

2008 yılında ise Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'nda görevli 17 askerin şehit olduğu hain saldırının emrini vermişti.

Türkiye'de 9 karakol saldırısından sorumlu olan Ferhad Abdi Şahin için 2011’de kırmızı bülten çıkartıldı. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist, 4 milyon lira ödülle aranıyor.

ulusal.com.tr