Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin evinden kaçırdıktan sonra silahla vurduğu kişi, yaşamını yitirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Çatalca köyüne bağlı Güvenli mezrasında yaşayan Sami Çitfçi'yi evinden kaçırdı.
Teröristler evinden uzak bir yere götürdükleri Çiftçi'yi silahla vurarak öldürdü.
Güvenlik güçleri teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler, evinden kaçırdıkları bir kişiyi silahla öldürdü.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin evinden kaçırdıktan sonra silahla vurduğu kişi, yaşamını yitirdi.
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