DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yol kesip durdurdukları TIR'ı ateşe verdi. Haber alınamayan TIR şoförünü bulmak için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Sığınak Köyü yakınlarında bugün akşam saatlerinde yol kesen PKK'lı teröristler, boş bir TIR'ı durdurdu. Aracı ateşe veren teröristler, daha sonra dağlık alana kaçtı.



Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan araştırmada ismi açıklanmayan TIR'ın şoförüne ise henüz ulaşılamadı.



Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek ve TIR şoförünü bulmak amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.