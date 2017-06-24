Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği önünde çıkan arbede nedeniyle gözaltına alınan Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım'ın 19 yıl hapsi istendi. Yıldırım, yaralama, saldırı ve şiddet kullanmanın yanı sıra nefret suçu ile de yargılanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türkiye büyükelçiliği önünde çıkan kavga nedeniyle tutuklanan Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.



Yıldırım yaralama, saldırı ve şiddet kullanma suçlamalarına ek olarak etnik nedenlerle nefret suçu işlediği iddiasıyla da yargılanacak.



Amerika'da protestoculara saldırı suçlamasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşından Eyüp Yıldırım’ın kefaletle serbest bırakılma isteği daha önce geri çevrilmişti. Yıldırım, Washington'da bir cezaevinde tutuklu bulunuyor.



16 Mayıs’ta başkent Washington’daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde çıkan kavgada, aralarında Erdoğan’ın korumalarının da bulunduğu bir grup kavgaya karışmış, 11 kişi yaralanmıştı.



ulusal.com.tr