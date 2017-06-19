Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen güvenlik korucusu Beldek için tören düzenlendi

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen Mehmet Beldek için tören yapıldı.



23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ambulanstan alınarak katafalka konuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.



Beldek'in' cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü mezarlığına götürüldü.

Törene, şehidin babası Abdullah Beldek'in yanı sıra Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve askerler katıldı.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde rahatsızlanan babasının yerine hayvanlarını otlatan güvenlik korucusu 23 yaşındaki Mehmet Beldek, 17 Haziran'da terör örgütü PKK terör örgütü mensupları tarafından kaçırılmış, 2 gün sonra dere kenarında cesedi bulunmuştu. Beldek'in hastanede yapılan otopsinin ardından iple boğularak şehit edildiği tespit edilmişti.