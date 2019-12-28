PKK'nın hedefinde Perinçek var

Maraş Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle PKK’ya yakın bir siteye yazan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Perinçek’in Şeyh Sait ve Seyit Rıza hakkındaki sözlerine ve partinin Diyarbakır’da Şeyh Sait’in, Tunceli’de ise Seyit Rıza anıtının kaldırılmasına yönelik girişimlerine yer verdi.

Karasu’ya göre ‘Barajlar, maden ocakları ve baskıcı özel savaş yöntemleriyle’ Tunceli yaşanılabilir bir coğrafya olmaktan çıkartılmak isteniyor ve bu bir ‘soykırım!’

“En son Kürt soykırımının sözcüsü haline gelmiş olan Doğu Perinçek ve partisi Seyit Rıza heykeli kaldırılsın, Şeyh Sait ismi silinsin çağrısı yapmış, savcıların harekete geçmesini istemiştir” diyen Karasu şöyle devam ediyor: “Bunlar tamamen bir provokasyondur. Kürdün hafızasını silmek istiyor. Tarihini unutturmak istiyor. Unutturmak da bir soykırım yöntemidir. 38 soykırımını unutmak, Seyit Rıza’yı unutmak; kimliğini unutmaktır. Türkiye’de Laz kalmamıştır, çünkü tarihleri unutturulmuştur. Doğu Perinçek’i konuşturan baştan beri soykırım amaçlı kurulan Türk derin devletidir. Bu adamın ilk ajan olduğunu söyleyen İbrahim Kaypakkaya ve Mahir Çayan’dır. Bilindiği gibi Kürt sorununda Türk devletini en açık eleştiren ve Kürt sorununun çözümünü, programının kapsamlı bir konusu haline getiren İbrahim Kaypakkaya’dır. Dersim’deki soykırım Kürt ve Alevi soykırımı olarak yapılmış, bugün de aynı amaçla sürdürülmektedir.”