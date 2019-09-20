Diyarbakır annelerinin HDP önündeki oturma eylemi sürerken, 15 yaşında piknik bahanesiyle dağa kaçırılan bir kızın ifadeleri ortaya çıktı. 6 yıl önce ailesinden zorla koparılan B.T. yaşadıklarını anlattı.

Diyarbakır annelerinin HDP önündeki oturma eylemi sürerken, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından kaçmayı başaran bir kızın ifadeleri gündeme düştü. Diyarbakır'da 6 yıl önce lise öğrencisi olan 15 yaşındaki B.T adlı kız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Dicle-Fırat Kültür Merkezi'nin çocuklara yönelik açtığı kurslara katıldı.



Sümer Park'ta bulunan Gençlik Meclisi'nde sosyal etkinliklere katıldığını anlatan B.T., kendisini Ali ismiyle tanıtan kişi vasıtasıyla örgütsel çalışmalara dahil edildiğini söyledi. Ali'nin kendisine PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H'ye katılmasını söylediğini, 16 Temmuz 2013'te pikniğe götürüldüğünü anlattı.



"2013'te 15 yaşındayken 'piknik' adı altında dağa kaçırıldım. Her defasında kaçmak istediğimde ailem ve ben tehdit ediliyordum." diyen genç kız, Şubat ayında kaçma girişiminde bulunduğunu ancak yakalanıp 18 gün ev hapsinde tutulduğunu söyledi. Temmuz ayında kendisine verilen mevzi kazma görevini fırsat bildi. 17 gün boyunca mevzi kazdıktan sonra kazmayı çukura atan genç kız 'Kazmayı unuttum, almaya gidiyorum' bahanesiyle geri dönüp kaçmayı başardı.



Yaklaşık 40 dakika boyunca arazide koşarak önüne çıkan ilk sivil araca binen B.T. Bu Zaho'ya gitti. Burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi peşmergelerine teslim edildi. Ardından güvenlik güçlerine teslim olan genç kız "Ailemi ve devletimi uğraştırdığım için çok pişmanım." dedi.



ulusal.com.tr