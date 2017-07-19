PKK'nın katlettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesi Ulusal Kanal'a konuştu. Babası ve ağabeyi O'nu anlattı. Necmettin öğretmen Şanlıurfa'ya giderken neler söyledi, görev yaptığı Siverek'te neler yaşadı

Gözlerinde hüzün, bakışlarında evlat özelimi var. Büyütüp okuttuğu, biricik yavrusunu bölücü terör örgütü PKK elinden aldı. O yaşadıkları karşısında şaşkın...



Hamit Yılmaz, acısını yüreğine gömen bir baba. O, 16 Temmuz'da Tunceli'de kaçırılan 18 gün sonra cansız bedeni suya atılan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası...



3 gün önce evladını kara toprağa verdi. Evinde mahallesinde hala Türk bayrağı dalgalanıyor.



Baba Yılmaz, anlatıyor anlattıkça da yüreği dağlanıyor... Oğlu Necmettin Yılmaz henüz 23 yaşındaydı. Köy öğretmeni olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine atanmıştı.



Görev yaptığı köyde de oldukça sevilen biriydi.



Tayini çıktığında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine koşarak gitmişti. Öğrencileri onu dört gözle bekliyordu.



Necmettin öğretmen neden hedef seçildi; karanlık...



Öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra yola çıkan Necmettin öğretmen en son babası, ağabeyi ve yangesiyle telefonda konuşmuştu.



Necmettin öğretmen ilk değil. PKK 140'dan fazla öğretmeni hedef seçerek katletti.



Yüreği yanan babanın son sözleri, "Vatan sağolsun" oldu.



Köy çocukları şimdi atanacak yeni öğretmenini bekliyor.



Haber-Kamera: İlyas Gümrükçü

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