MARDİN'in Dargeçit İlçesi kırsalında, terörle mücadele, istihbarat ve jandarma özel harekat timlerinin katıldığı operasyon kapsamında, 2 ayrı noktada yapılan aramada terör örgütü PKK'nın gıda deposu bulundu. Plastik bidonlar içerisinde örgüte ait çok sayıda ve farklı markalarda gıdda maddesi ele geçirildi.

Dargeçit İlçesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine yapılan istahbari çalışmalar sonunda Dargeçit İlçesi kırsalında polis ve jandarma ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Terörle mücadele, istihbarat ve jandarma özel harekat timlerinin düzenlediği ortak operasyon kapsamında, terör örgütü PKK'nın kayalıklar arasına gizlenen 2 gıda deposu bulundu.



Birinci noktada, üzerleri taşlarla çevrili, altında üç adet mavi bidon, siyah kapaklı varil olduğu tespit edilirdi. Bidonlar içerisinde yapılan aramada; 75 kiloluk un, 5 kiloluk makarna, 10 kiloluk leziz marka pirinç, 5 kiloluk kuru fasulye, 10 kiloluk salamuralik sofra tuzu, 1 kilo kaçak çay, 4 kilo margarin yağı, 5 litre sıvı yağ, 4 litre sıvı yağ, 8 adet kahvaltılık helva,7 kilo pekmez, 1.5 kilo cokokrem, 7.5 kilo zeytin, 2 adet çakmak gazı tüpü, 12 kilo reçel, 1000 ml antiseptik çözelti, 4 paket izotonik tıbbi serum, 6 adet tıbbi enjektör igne, 1 paket tıbbi yara bandı, 11 paket tıbbi malzeme, 10'lu duracell marka büyük pil bloğu üstüne şeffaf bantla yapıştırılıp bomba düzeneğinde kullanılması için yapılmış düzenek, 20 metrelik bombalama düzeneklerinde kullanılan elektrik kablosu, 75 paket, 10'lu lavaş ekmek, (muhtelif sayıda) hazır çorba paketi, orelet, küp şeker, sucuk, salam, tuz, kırmızı pul biber, şehriye, makarna, turşu biber, sucuk, hazır karton bardak gibi yaşamsal gıda ve mutfak malzemesi bulundu.



İkinci nokta ise yine üzerleri taşlarla çevrili kayalıkların altında üç adet mavi bidon, siyah kapaklı varil olduğu tespit edilmiş; Bidonlar içerisinde yapılan aramada; 5 kilo kaçak çay, 10 kilo bulgur, 3.6 kilo reçel, 10 kilo pirinç , 20 kiloluk küp şeker, 49 adet biskivüsü, 3 paket süt, 5 kilo salça bulundu. Olay yerinden elde edilen malzemerden pil blokları serum, iğne çözelti, tıbbi ilaclar ile parmak izi çalışması yapılabilecek çaylar, olay yeri inceleme görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. Parmak izi tespiti mümkün olmayan diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.



