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PKK'nın sözde özel güç sorumlusu Mehmet Doğan öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde özel güç sorumlusu olduğu belirlendi

PKK'nın sözde özel güç sorumlusu Mehmet Doğan öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan örgütün sözde alan sorumlusu olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde dün etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç sorumlusu Baran Salih Sinan kod adlı Mehmet Doğan olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde dün yapılan operasyonlarda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasına düzenlendiği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde alan sorumluları olduğu tespit edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #diyarbakır #lice
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