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PKK'nın suikast timi yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Teröristlerin yakalandığı evin havalandırma boşluğunda 2 keskin nişancı tüfeği, 3 uzun namlulu silah ve 5 el bombası ele geçirildi.

PKK'nın suikast timi yakalandı

PKK'nın suikast timi yakalandıBağlar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Bağlar ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'lı 3 terörist yakalandı. Teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Söz konusu evde, havalandırma boşluğuna malzeme atıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekiplerince dün yapılan aramada ise 2 keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 6'sı çelik uçlu 24 fişek, 3 uzun namlulu silah, 5 el bombası, bu silahlara ait şarjör, 38 el yapımı patlayıcı dış kalıbı, bir dışı çivi ile desteklenmiş halde diğeri dışı kırık ve jelatin sarılı 2 bardak ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu.

Foto: Arşiv


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #suikast #pkk
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