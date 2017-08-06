Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG yine sivilleri hedef aldı. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan terör örgütü Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesinde biri kadın 3 sivili öldürdü 6 sivili de yaraladı. Ölenler arasında hamile bir kadın, yaralılar arasında ise çocuklarda bulunuyor.

PKK'nın Suriye uzantısı YPG, yine savunmasız sivilleri hedef aldı. Halep'in kuzeyindeki Mare kasabasında, YPG saldırıları sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

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Fırat Kalkanı güçlerinin kontrol ettiği Mare'de yaralanan siviller hastanede tedavi altına alındı. Mare Hastanesi'nde çekilen fotoğraflarda çocukların da yaralandığı görüldü. Ölenler arasında bir hamile kadın da bulunuyor.

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Terör örgütü PKK/YPG'nin geçtiğimiz ayda Azez'in Kel Cibrin köyüne düzenlediği saldırıda da 15 kişi yaralanmıştı.

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Terör örgütü YPG stratejik önemi yüksek olan Mare'yi zaman zaman hedef alıyor. Mare kasabası PKK'nın Afrin kantonuna sadece bir kaç kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik hazırlık yapması da PKK/YPG'li teröristleri tedirgin ediyor. Afrin, PKK'nın Suriye'deki en önemli gelir kapısı olarak biliniyor.

