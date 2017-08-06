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PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG yine sivilleri hedef aldı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG yine sivilleri hedef aldı. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan terör örgütü Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesinde biri kadın 3 sivili öldürdü 6 sivili de yaraladı. Ölenler arasında hamile bir kadın, yaralılar arasında ise çocuklarda bulunuyor.

PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG yine sivilleri hedef aldı

PKK'nın Suriye uzantısı YPG, yine savunmasız sivilleri hedef aldı. Halep'in kuzeyindeki Mare kasabasında, YPG saldırıları sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. 
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Fırat Kalkanı güçlerinin kontrol ettiği Mare'de yaralanan siviller hastanede tedavi altına alındı. Mare Hastanesi'nde çekilen fotoğraflarda çocukların da yaralandığı görüldü. Ölenler arasında bir hamile kadın da bulunuyor. 
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Terör örgütü PKK/YPG'nin geçtiğimiz ayda Azez'in Kel Cibrin köyüne düzenlediği saldırıda da 15 kişi yaralanmıştı.
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Terör örgütü YPG stratejik önemi yüksek olan Mare'yi zaman zaman hedef alıyor. Mare kasabası PKK'nın Afrin kantonuna sadece bir kaç kilometre uzaklıkta bulunuyor. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik hazırlık yapması da PKK/YPG'li teröristleri tedirgin ediyor. Afrin, PKK'nın Suriye'deki en önemli gelir kapısı olarak biliniyor. 
 

Etiketler; #pkk #suriye #YPG
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