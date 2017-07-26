Associated Press'e konuşan Suriye Demokratik Konseyi (SDK) eş başkanı İlham Ahmed, IŞİD sonrasında Rakka'nın yönetilmesi ve yeniden inşası için ABD'nin uzun vadeli siyasi ve finansal desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtti.
ABD'nin rolünün Rakka'nın temizlenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ve garantör rolü oynaması gerektiğini dile getiren Ahmed, "Eğer Amerikalılar bu bölgelerin ve kendi ülkelerinin güvenliğini sağlamak istiyorlarsa, demokratik bir sistem kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam etmeliler" diye konuştu.
ulusal.com.tr
PKK’nın Suriye’deki paravan örgütlerinden SDK, ABD’nin, Rakka IŞİD'den temizlendikten sonra da bölgede uzun süreli olarak kalması gerektiğini söyledi
Associated Press'e konuşan Suriye Demokratik Konseyi (SDK) eş başkanı İlham Ahmed, IŞİD sonrasında Rakka'nın yönetilmesi ve yeniden inşası için ABD'nin uzun vadeli siyasi ve finansal desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtti.
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