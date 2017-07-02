PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda ele geçirilen güdümlü uçaksavar füzesi şok etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka bölgesinde devam eden operasyonda ele geçen "atışa hazır" güdümlü uçaksavar füzesi dikkat çekti.



Üzerindeki seri numarası silinmiş füzenin fotoğrafını bu Sabah Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ağar, "Dün (1Tem) İkiyakalar'da ele geçirilen "atışa hazır" güd uçsvr füzesinin de seri no'sunun silinmiş ve üz boyanmış olması her şeyi anlatıyor" dedi.







ulusal.com.tr

