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PKK saldırısında yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu

HAKKARİ'de mayın arama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu yaralanan  ve Ankara'da tedavi edilen güvenlik korucusu 1 çocuk babası Sebahattin Ayva, kurtarılamayarak şehit oldu. 

PKK saldırısında yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu
HAKKARİ'de mayın arama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu yaralanan  ve Ankara'da tedavi edilen güvenlik korucusu 1 çocuk babası Sebahattin Ayva, kurtarılamayarak şehit oldu. 
Hakkari'nin Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakınındaki Şine Köprüsü yakınlarında 2 ay önce mayın arama tarama çalışması yapan güvenlik korucularına PKK 'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 1 çocuk babası güvenlik korucusu Sabahattin Ayva, Hakkari'deki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. Tedavisi süren Ayva, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit korucu Ayva’nın, memleketi Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yarın düzenlenecek törenin ardından Üzümcü köyünde toprağa verileceği belirtildi. 
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