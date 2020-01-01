PKK Suriye'de bombalı aracı infilak ettirdi
PKK'lılar Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef aldı. Bombalı aracın patlatılması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 01.01.2020, 16:17
Bölücü terör örgütü PKK bir kez daha Suriye'de sivilleri hedef aldı.
Tel Abyad'ın Saluk Atik köyünde teröristler, TSK'nın yol kontrol noktası sayesinde köye giremedi. Bombalı aracı köyün dışında patlattı.
Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığını duyurdu.
ulusal.com.tr
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