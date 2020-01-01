PKK Suriye'de bombalı aracı infilak ettirdi

Bölücü terör örgütü PKK bir kez daha Suriye'de sivilleri hedef aldı.

Tel Abyad'ın Saluk Atik köyünde teröristler, TSK'nın yol kontrol noktası sayesinde köye giremedi. Bombalı aracı köyün dışında patlattı.

Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığını duyurdu.

ulusal.com.tr

