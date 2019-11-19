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PKK'ya ağır darbe! Hüsnü Kaplan ve Mahmut Taş etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM 19.11.2019, 09:35 19.11.2019, 09:54
PKK'ya ağır darbe! Hüsnü Kaplan ve Mahmut Taş etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen üç teröristten birisinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

#Hüsnü Kaplan #Mahmut Taş #pkkkck #pkk #mit #şırnak #içişleri bakanlığı
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