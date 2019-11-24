PKK zulmünden kaçanlar dönüyor

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK'dan temizlenen bölgeler huzura kavuşuyor.

Teröristlerin zulmü nedeniyle göç etmek zorundan kalan Suriyeliler, evlerine yeniden dönüyor.

Kendi yurtlarına dönmenin mutluluğunu yaşayan halk, Türk askerine minnettar.

Suriyeliler, terör örgütünün gerçek yüzünü de anlattı.

Tel Abyad'da hayat normale dönüyor.

Güvenlik güçleri, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için PKK'nın tahrip ettiği Müşerref El Havl Okulu’nun tadilatını da yapıyor.

Bölgede huzuru bozmak isteyen teröristler, Tel Abyad'daki güvenlik güçlerine havan ve topçu atışıyla saldırıda bulundu. Bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık PKK'lıların saldırısına anında karşılık verildiğini belirtti.

Bölgedeki güvenlik güçleri, çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor. Sahada güvenlik hat safhada tutuluyor.

ulusal.com.tr

