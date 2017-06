Tuncay Özkan'ın "Demirtaş'ın çığlığı" diye tanımladığı CHP'nin yürüyüşüne PKK'dan da peş peşe destek açıklamaları geliyor. Bu kez destek açıklaması yapan isim PKK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Karasu oldu. Karasu "demokrasi rüzgârı" diye yürüyüşe destek verdi ancak bir açıklaması var ki desteğin de ötesine geçti.

Uluslarası kamuoyuna "Türkiye'de dikta var" diye seslenerek başlatmıştı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü. CHP'li Tuncay Özkan da "Yürüyüş Demirtaş'ın çığlığı" diyerek akıllardaki soru işaretlerini netleştirdi. İşte o yürüyüşe PKK'dan peş peşe destek açıklamaları geldi.



PKK Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Karasu, Hüseyin Ali mahlası ile Özgür Politaka gazetesinde bir yazı kaleme aldı. PKK’nın üst düzey yöneticisi Karasu, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşene açık destek verdi.



"ADALET YÜRÜŞÜ DOĞRU BİR ADIM"



CHP'nin 15 Temmuz darbe girşiminden sonra Yenikapı'da yapılan mitinge katılmasını eleştiren Karasu, Kılıçdaroğlu'nun "Dikta var" sözlerinin de doğru bir hamle olduğunu söyledi.



Karasu, "Eğer bundan sonra demokrasi güçleri ve CHP doğru politikalar yürütüp adımlar atacaksa bu gerçekler bilinmelidir. Bu gerçekleri CHP bundan sonra başarılı olması ve demokrasi mücadelesinde etkin yerini alması için hatırlatma gereği duyduk. Ancak şu anda yapılan Adalet Yürüyüşü doğru bir adımdır. Çıkışında eksiklikler ve yetersizlikler olsa da eğer bu yürüyüş kararlılıkla sürdürülürse, Türkiye’ye adalet gelene kadar mücadele yürütülürse bu Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından önemli gelişmelere yol açabilir" ifadelerini kullandı.



"BAŞARIYA ULAŞMALI"



"Şu an öncelikli konu yürüyüşün amacına ulaşması" diyen Karasu, "Şu anda öncelikli olan yaklaşım, bu yürüyüşün başarıyla sonuçlanmasını istemektir. Şu anda bir pratik vardır. Bu pratiğin başarılı olması, adalet isteyen, adaletten zarar gören herkesin çıkarınadır. Özgürlük ve demokrasi mücadelesi verenlerin de en temel amacı, adaletli sistem yaratmaktır. Çünkü adalet eşitlik demektir, özgürlük demektir, demokratik yaşam demektir. Diktatörlükten zarar gören herkesin etrafında birleşeceği bir amacı ifade etmektedir" diye konuştu.



"İTTİFAK OLUŞMAKTADIR"



Karasu bir adım daha ileri gitti "CHP-PKK ittifakının AKP iktidarına karşı bir alternatif olacağını" söyledi.



Karasu, "Tayyip Erdoğan-Bahçeli faşist ittifakına karşı (bunlara Doğu Perinçek’in Vatan Partisini ve Tayyip Erdoğan’ın her gün teşekkür ettiği Hüda Par’ı da eklemek gerekir) bir demokrasi ittifakı ve blokuyla böyle bir yürüyüşe-mücadeleye başlamak daha doğru olurdu. (...) Ancak adalet öyle bir amaçtır ki, herkesi fiili olarak birleştirir. Nitekim bu yürüyüş etrafında her kesim bileşmektedir. CHP’nin kaçındığı demokrasi ittifakı pratikte oluşmaktadır. Bu yürüyüş bu açıdan da anlamlıdır" şeklinde konuştu.



